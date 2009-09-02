Белоруса смыло в Балтийское море

В Балтийском море ищут пропавшего без вести жителя Гродно.

Монтажник гродненского филиала минского ОАО «Промтехмонтаж» был командирован для монтажа оборудования на химическом предприятии в Калининградской области. Сотрудники отделения посольства получили информацию, что 38-летний гражданин Беларуси был сбит с ног сильной волной, его унесло в открытое море.

Несчастный случай произошел в районе города Светлый Калининградской области. Обстоятельства инцидента уточняются, поиски пропавшего силами областного МЧС пока не дают результатов, сообщает «Интерфакс-Запад».