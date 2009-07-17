Прямой эфир

Белорус торговал самодельными золотыми монетами «Славянский базар»

17 июля 2009 14:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Подпольный ювелир задержан в Минске сотрудниками Комитета Госбезопасности (ФОТО).

Во время досмотра у задержанного изъяты 12 золотых монет с изображением летнего амфитеатра в Витебске, на которых государственное клеймо Беларуси отсутствовало. По предварительной оценке, стоимость этих монет – более 11 миллионов рублей. По имеющейся информации, это не первая попытка предприимчивого «нумизмата» заработать подобным образом. Ранее он неоднократно сбывал свои подпольные изделия по цене около 600 долларов США.

# происшествия # Славянский базар в Витебске 2012 # Фотофакт # Славянский базар в Витебске

Другие новости рубрики

Все новости
17 июля 2009 14:02

На вокзале Ганновера вылилось 22 тысячи литров раствора едкого натрия

17 июля 2009 14:01

Подозреваемые в терактах в Джакарте останавливались в гостинице «Мариотт»

17 июля 2009 14:00

В Марселе скончался второй рабочий, пострадавший при обрушении сцены