Белорус торговал самодельными золотыми монетами «Славянский базар»

Подпольный ювелир задержан в Минске сотрудниками Комитета Госбезопасности (ФОТО).

Во время досмотра у задержанного изъяты 12 золотых монет с изображением летнего амфитеатра в Витебске, на которых государственное клеймо Беларуси отсутствовало. По предварительной оценке, стоимость этих монет – более 11 миллионов рублей. По имеющейся информации, это не первая попытка предприимчивого «нумизмата» заработать подобным образом. Ранее он неоднократно сбывал свои подпольные изделия по цене около 600 долларов США.