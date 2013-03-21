Белорус обстрелял городской автобус в Бобруйске

Новости Беларуси. 21-летний житель Бобруйска открыл стрельбу по городскому автобусу. Инцидент произошёл вечером 19 марта. Пули разбили три окна, по счастливой случайности никто из пассажиров не пострадал.

Оксана Соленюк, официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области (в интервью БелаПАН):

Молодой человек стрелял из травматического пистолета со стороны, противоположной движению автобуса. Пули попали в окно водителя и еще в два окошка. К счастью, люди не пострадали.

Как выяснилось, подозреваемый находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина не может объяснить, из-за чего он открыл стрельбу. Как сообщили в правоохранительных органах, ранее он судим за хулиганство. Теперь бобруйчанину грозит до 10 лет лишения свободы.