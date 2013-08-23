«Белгородский стрелок» Сергей Помазун, убивший 6 человек, осуждён на пожизненное заключение

Новости России. Остаток дней убийца приведёт за решёткой. Такой приговор 31-летнему Сергею Помазуну вынес суд Белгорода. Срок преступник будет отбывать в колонии особого режима. Мужчину судили сразу по нескольким статьям, в том числе «Убийство», «Незаконное хранение оружия» и «Хищение оружия с применением насилия».

Зверское убийство произошло в апреле 2013 года. В магазине «Охота» Сергей Помазун из карабина расстрелял трёх человек – двух продавцов и посетителя. Затем схватил с прилавка два карабина и вышел на улицу. Там он убил троих прохожих. Среди них несовершеннолетняя девочка. Помазун с места преступления скрылся. При задержании он ранил полицейского.

Прокурор требовал для стрелка именно пожизненного заключения. Подсудимый просил посадить его на 25 лет. Родственники убитых от рук Помазуна окончательный вердикт считают справедливым, хотя в один голос заявляют, что сожалеют о том, что преступника нельзя приговорить к смерти.

Сергей Помазун:

Я не планировал убивать, стрельба началась не по моей инициативе. Я прошу приговорить меня к 25 годам лишения свободы.

Психиатрическая экспертиза признала убийцу вменяемым. Однако защита по-прежнему настаивает на том, что Помазун нездоров и требует повторного проведения исследования. Ранее Помазун заявлял о своей вменяемости, однако на одном из заседаний рассказал, что на убийство его толкнула жестокость, свидетелем которой он стал на войне в Чечне.

Напомним, при задержании Помазун заявил, что стрелял «не в людей, а в ад». Позже стрелок рассказал, что спланировал нападение на оружейный магазин, чтобы заполучить карабины для убийства нагрубившего ему охранника универмага, а на улице стрелял по людям, чтобы «расчистить себе дорогу» к машине.