Бельгийские железные дороги вновь парализованы: на этот раз забастовками

Железнодорожники выступают против тяжелых условий труда. Во многих районах отмечены серьезные сбои в движении поездов.

Между тем, в стране еще не восстановлено железнодорожное сообщение по маршруту «Брюссель-Париж», а также по лондонскому направлению. Движение заблокировано из-за вчерашней катастрофы в Халле, близ Брюсселя.

Напомним, по невыясненным пока причинам два поезда оказались на одном и том же пути и на огромной скорости врезались друг в друга. Жертвами лобового столкновения стали 18 человек, около 150 получили ранения. Многие из пострадавших – в тяжелом состоянии. Проводится расследование.