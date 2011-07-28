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«Беларуськалий»: подтопление одного из рудников в конце июня не сказалось на работе

28 июля 2011 19:22
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Работа «Беларуськалия» проходит в штатном режиме. Сегодня на предприятии заявили, что подтопление одного из рудников в конце июня не сказалось на его работе: добыча руды идет полным ходом, ситуация находится под контролем.

Подтопление рудника «Беларуськалия»

Естественное выделение рассола породило множество домыслов и слухов: некоторые СМИ окрестили его подземным озером и даже морем. На протяжении 50 лет работы рудника подобные явления фиксировали более 40 раз.

Подтопление рудника «Беларуськалия»

Химический состав рассолов стабилен, рапортуют специалисты. Это значит, что жидкость настолько минерализирована, что неспособна растворять залежи соли.

Владимир Шпаковский, главный инженер ОАО «Беларуськалий»:
Никакой угрозы при таких притоках руднику, в частности затопления, не существует. При этом минерализация рассолов составляет 278 гр/литр — они ничего не растворяют. Страшны для калийных рудников простые пресные воды, но здесь связи с ними нет. Мы контролируем химический состав, всё говорит о том, что это просто насыщенный рассол.

Подтопление рудника «Беларуськалия»

Несмотря на то, что приток рассолов с начала проявления снизился в три раза, здесь предпринимают все меры предосторожности — в автоматическом режиме откачивают жидкость.

Олег Петровский, главный инженер рудника 2-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий»:
Было принято техническое решение по отводу самого рассола — через трубу мы его принудительно откачиваем, и ситуация полностью управляема.

Подтопление рудника «Беларуськалия»

Этот участок укрепляют со всех сторон, подключили к работе и польских специалистов.

Ежи Куна, старший горный мастер иностранного предприятия (Польша):
Мы используем специальные средства и заполняем все микротрещины. Такую работу мы часто выполняем в Польше. Также наша фирма выполняет заказы подобного рода и в Словении, и в Чехии — всё будет надёжно.

Подтопление рудника «Беларуськалия»

За сейсмическим состоянием горных пород следят из космоса, датчики поставлены по всему руднику. Сейсмологи постоянно на месте ведут исследования.

Подтопление рудника «Беларуськалия»

Рудник и рудоуправление работают в обычном режиме — объём добычи 25 тысяч тонн руды в сутки. Все производственные мощности задействованы полностью, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия # Белоруссия

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