Беларусь пострадала от ливней, гроз и порывистого ветра

Накануне ливни прошли в Брестской, Гродненской, Минской, Могилевской областях и Минске.

По предварительной информации МЧС, было обесточено 245 населенных пунктов. В настоящее время работы по восстановлению электроснабжения завершаются. Повреждены кровли 29 жилых домов, 45 сельхозпостроек.

Трагический случай произошел днем на озере Свитязь в Новогрудском районе Гродненской области: погиб восьмилетний ребенок. Молния попала в дерево, где он с родителями прятался от грозы. Упавшее дерево смертельно ранило ребенка. Порывы ветра на Гродненщине достигали 26 метров в секунду. Дерево упало и на палатку с отдыхающими. Два человека госпитализированы с переломами, ушибами и черепно-мозговыми травмами. В Пинском районе от удара молнии выгорел магазин. В Минске и Могилеве упавшие деревья повредили шесть легковых автомобилей. В 15-ти местах образовались завалы на проезжей части.

По информации синоптиков, всю текущую неделю погода в Беларуси будет неустойчивой и с дождями. В четверг и пятницу снова будет жарко, но на выходные прохладная погода вернется.