Беларусь поможет России в тушении пожаров и восстановлении жилья

По поручению Президента Беларуси премьер-министр республики Сергей Сидорский в телефонном разговоре со своим российским коллегой предложил помощь.

Владимир Путин выразил благодарность за это предложение. В Россию в ближайшее время будет направлено 20 машин МЧС, а также два вертолета. С участием белорусских специалистов, как ожидается, будет восстановлено около сотни домов в пострадавших от огня регионах России.

Тем временем, обстановка с пожарами в соседней стране остается сложной. С огнем борются тысячи спасателей. В помощь им направлены военнослужащие и дополнительные силы. Общая площадь пожаров — более 120 тысяч гектаров. Режим чрезвычайной ситуации введён в семи регионах. Число жертв природных пожаров в России приблизилось к 50.