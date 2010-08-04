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Беларусь поможет России в тушении пожаров и восстановлении жилья

04 августа 2010 12:33
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По поручению Президента Беларуси премьер-министр республики Сергей Сидорский в телефонном разговоре со своим российским коллегой предложил помощь.

Владимир Путин выразил благодарность за это предложение. В Россию в ближайшее время будет направлено 20 машин МЧС, а также два вертолета. С участием белорусских специалистов, как ожидается, будет восстановлено около сотни домов в пострадавших от огня регионах России.

Тем временем, обстановка с пожарами в соседней стране остается сложной. С огнем борются тысячи спасателей. В помощь им направлены военнослужащие и дополнительные силы. Общая площадь пожаров — более 120 тысяч гектаров. Режим чрезвычайной ситуации введён в семи регионах. Число жертв природных пожаров в России приблизилось к 50.

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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