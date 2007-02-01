Беларусь находится во власти циклона "Квазимодо"

Из-за снегопадов, метели и снежных заносов на дорогах страны сохраняются сложные условия для передвижения.

Сегодня Беларусь находиться во власти очень активного циклона "Квазимодо". Он и вызвал по большей части территории страны сильные снегопады. За прошедшие сутки больше всего выпало снега в Минской, Гродненской, Брестской и западу Гомельской областей. Высота снежного покрова в этих регионах - от 15 до 22 см. Это примерно 35-50% месячной нормы. Во второй половине дня снегопады ослабеют, начнет усиливаться северный ветер, в отдельных районах его порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Понизится и температура воздуха. В ближайшие сутки на северо-востоке Беларуси морозы усилятся до 20 градусов.

Из-за обильного снегопада коммунальные службы не справляются с расчисткой трасс, городских дорог и тротуаров. На улицах столицы и на МКАД снег расчищают 676 единиц техники и около 800 уборщиков, но этих сил явно не хватает. Дорожные службы Минской области в связи со снегопадом работают в круглосуточном режиме. Сегодня к 9 утра почти треть автодорог в столичном регионе расчистили.

В связи с ухудшением погодных условий на дорогах страны фиксируется резкое увеличение ДТП. За минувшие сутки их в Беларуси произошло более 300, что в два с половиной раза больше, чем в обычные дни. Главные опасности сейчас - скользкое дорожное покрытие, снежные накаты, которые многократно увеличивают вероятность заносов и съездов в кювет. В республике уже зафиксированы многочисленные аварии. Есть жертвы.

Сегодня рано утром на 30-м километре трассы Минск-Дзержинск перевернулся туристический автобус. Он перевозил 38 туристов из Москвы в Германию. В результате погибли две женщины, одна из них - гражданка Беларуси. Еще четыре человека с травмами различной степени тяжести госпитализированы. В настоящее время туристы, среди которых есть дети, находятся в Дзержинске, где им оказывается помощь.