Бдительность прохожих спасла жизнь жильцам квартиры на улице Янки Лучины в Минске

Случайные свидетели сообщили в МЧС о пожаре в столичной многоэтажке.

Прибывшие спасатели в считанные минуты укротили огонь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Жильцы квартиры — семья из четырех человек. Никто из них не пострадал. Маму и маленьких детей госпитализировали с диагнозом — легкое отравление угарным газом.

Причины происшествия выясняются.

Врач «скорой помощи»:

Четверо пострадавших. Мужчины от госпитализации отказался, женщина в удовлетворительном состоянии. Ожогов нет ни у детей, ни у взрослых, отравление угарным газом есть у всех.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

Причина пожара на данный момент устанавливается. В случае необходимости будет назначения пожарно-техническая экспертиза для установления конкретных причин пожара.