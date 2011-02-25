Бдительность прохожих спасла жизнь жильцам квартиры на улице Янки Лучины в Минске

Прибывшие спасатели в считанные минуты укротили огонь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Жильцы квартиры — семья из четырех человек. Никто из них не пострадал. Маму и маленьких детей госпитализировали с диагнозом — легкое отравление угарным газом.
Причины происшествия выясняются.
Врач «скорой помощи»:
Четверо пострадавших. Мужчины от госпитализации отказался, женщина в удовлетворительном состоянии. Ожогов нет ни у детей, ни у взрослых, отравление угарным газом есть у всех.
Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:
Причина пожара на данный момент устанавливается. В случае необходимости будет назначения пожарно-техническая экспертиза для установления конкретных причин пожара.