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Бдительность прохожих спасла жизнь жильцам квартиры на улице Янки Лучины в Минске

25 февраля 2011 09:49
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Случайные свидетели сообщили в МЧС о пожаре в столичной многоэтажке.

Прибывшие спасатели в считанные минуты укротили огонь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Жильцы квартиры — семья из четырех человек. Никто из них не пострадал. Маму и маленьких детей госпитализировали с диагнозом — легкое отравление угарным газом.

Причины происшествия выясняются.

Врач «скорой помощи»:
Четверо пострадавших. Мужчины от госпитализации отказался, женщина в удовлетворительном состоянии. Ожогов нет ни у детей, ни у взрослых, отравление угарным газом есть у всех.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:
Причина пожара на данный момент устанавливается. В случае необходимости будет назначения пожарно-техническая экспертиза для установления конкретных причин пожара.

# происшествия

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