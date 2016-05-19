Башенный кран упал на железнодорожные пути в Гомеле

Новости Беларуси. Чрезвычайное происшествие в Гомеле. Башенный кран упал на железнодорожные пути. ЧП произошло при разборке стены энергоблока на территории ТЭЦ.

К счастью, люди не пострадали, однако повреждены коммуникации, железнодорожное сообщение на отрезке между железнодорожным вокзалом и станцией Новобелицкая прервано.



Поезда направлены в обход поврежденного участка. Как рассказали представители Гомельского областного упарления МЧС, проблем с железнодорожным движением сейчас нет.

На месте продолжают работать спасатели.