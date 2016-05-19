Прямой эфир

Башенный кран упал на железнодорожные пути в Гомеле

19 мая 2016 14:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Чрезвычайное происшествие в Гомеле. Башенный кран упал на железнодорожные пути. ЧП произошло при разборке стены энергоблока на территории ТЭЦ.

К счастью, люди не пострадали, однако повреждены коммуникации, железнодорожное сообщение на отрезке между железнодорожным вокзалом и станцией Новобелицкая прервано.

Поезда направлены в обход поврежденного участка. Как рассказали представители Гомельского областного упарления МЧС, проблем с железнодорожным движением сейчас нет.

На месте продолжают работать спасатели.

# происшествия # Фотофакт # Несчастный случай

Другие новости рубрики

Все новости
Похищение мужчины в Минске: жена хотела вернуть детей, а исполнители потребовали выкуп
19 мая 2016 13:23

Похищение мужчины в Минске: жена хотела вернуть детей, а исполнители потребовали выкуп

Школьник подорвался на снаряде в Гродненской области: ребенок в реанимации
19 мая 2016 12:12

Школьник подорвался на снаряде в Гродненской области: ребенок в реанимации

Ударил ребенка – получил уголовное дело: подробности резонансного происшествия в Барановичах
19 мая 2016 08:14

Ударил ребенка – получил уголовное дело: подробности резонансного происшествия в Барановичах