Башенный кран рухнул с высоты восьмиэтажного здания

Инцидент произошел в Могилеве. В момент падения на высоте порядка 25-ти метров находились три человека. Один из них доставлен в больницу. Причины аварии выясняют специалисты. Но уже сейчас ясно кран рухнул не из-за неисправности, а по причине непрофессионализма строителей. Башенный кран рухнул средь бела дня. В 12 часов 30 минут. К этому моменту его башня находилась на уровне 8-го этажа. Это высота почти в 25 метров. Специалисты до сих пор удивляются, как не пострадали ближайшие постройки и не погиб ни один из троих человек, которые были на кране во время падения.



Сразу после происшествия все работы на стройплощадке были прекращены. Между тем специалисты стройорганизации от каких-либо комментариев категорически отказываются. Рассказать о свободном полете не захотел и крановщик частной стройорганизации. Он единственный пострадавший в этом происшествии. Врачи уверены – он, как и двое его более везучих товарищей, родились в рубашке.



Более подробную картину происшествия специалисты получат после расшифровки данных с контрольной системы, своего рода "черного ящика" крана. Комиссия по расследованию происшествия уже создана. Ей и предстоит выяснить всю степень вины частной стройорганизации.