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Барановичи: 50-летнего мужчину засыпало землей в водопроводной траншее

30 сентября 2014 09:41
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Новости Беларуси. Мужчина проводил на улице земляные работы, чтобы подвести к своему дому водопровод.

Пресс-служба Брестского городского управления МЧС:
29.09.2014 года в 16-46 в центр оперативного управления Барановичского подразделения МЧС поступило сообщение о том, что в  Барановичах на улице Молодежной в результате обвала грунта в траншее засыпало человека. В 16-49 к месту вызова прибыли первые подразделения МЧС.  В  траншее глубиной 2,2 метра засыпанный грунтом по грудь находился мужчина. Спасатели извлекли его из траншеи и передали  бригаде скорой медицинской помощи. Для контроля физического состояния он госпитализирован в больницу.

Похожий случай произошел минувшим летом под Минском.

Во время строительства 2-этажного здания в Колодищах обрушилась блочная стена.

На работе в это время находилась бригада из 7 человек. Под завалами оказались 3 из них. Чем закончилась эта история? Смотрите видео.

# происшествия # Несчастный случай

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