Барановичи: 50-летнего мужчину засыпало землей в водопроводной траншее

Новости Беларуси. Мужчина проводил на улице земляные работы, чтобы подвести к своему дому водопровод.



Пресс-служба Брестского городского управления МЧС:

29.09.2014 года в 16-46 в центр оперативного управления Барановичского подразделения МЧС поступило сообщение о том, что в Барановичах на улице Молодежной в результате обвала грунта в траншее засыпало человека. В 16-49 к месту вызова прибыли первые подразделения МЧС. В траншее глубиной 2,2 метра засыпанный грунтом по грудь находился мужчина. Спасатели извлекли его из траншеи и передали бригаде скорой медицинской помощи. Для контроля физического состояния он госпитализирован в больницу.

Похожий случай произошел минувшим летом под Минском.

Во время строительства 2-этажного здания в Колодищах обрушилась блочная стена.

На работе в это время находилась бригада из 7 человек. Под завалами оказались 3 из них. Чем закончилась эта история? Смотрите видео.