Баня с махинациями

В Гродненской области при строительстве коммунального объекта, в неизвестном направлении утекло более 90 миллионов рублей.

Строительство небольшого объекта затянулось на три года. А сдали его с недоделками.

Деревня Головачполе получила статус агрогородка ещё в 2006-м году. Здесь обновили школу, сельсовет, проложили газ и даже построили баню. В неё, кстати, немалые финансовые средства. Правда, объект оказался невостребованным. Попариться здесь желающих не много.

Работает баня всего несколько месяцев. Но в ней уже сыплется штукатурка и отваливается плитка. В дождь течет крыша. Бедой местных жителей заинтересовался госконтроль. Проверка показала - строительные недоделки лишь верх айсберга. За время строительства бани испарились несколько десятков миллионов рублей.

Местные жители говорят, что после того, как узнали о махинациях, в злополучную баню даже заходить не хочется. Мыться приходиться по старинке, у колодца.