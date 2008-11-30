Бангкок минувшей ночью сотрясла серия мощных взрывов

По предварительным данным, ранены более 70 человек. Иностранных граждан среди пострадавших нет. Одна бомба сдетонировала во дворе осажденного демонстрантами Дома правительства. Еще несколько – около телевизионной станции, в аэропорту и на рынке. Манифестации продолжаются в Таиланде уже не одну неделю. Несколько дней оппозиция блокирует два аэропорта Бангкока – в том числе международный. В результате более 100 тысяч туристов до сих пор не могут покинуть страну.