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Бангкок минувшей ночью сотрясла серия мощных взрывов

30 ноября 2008 15:08
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По предварительным данным, ранены более 70 человек. Иностранных граждан среди пострадавших нет. Одна бомба сдетонировала во дворе осажденного демонстрантами Дома правительства. Еще несколько – около телевизионной станции, в аэропорту и на рынке. Манифестации продолжаются в Таиланде уже не одну неделю. Несколько дней оппозиция блокирует два аэропорта Бангкока – в том числе международный. В результате более 100 тысяч туристов до сих пор не могут покинуть страну.
# происшествия

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