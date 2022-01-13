Банду автоугонщиков элитных иномарок задержали в Бобруйском районе. Организатор – 44-летний преступный авторитет

Новости Беларуси. В Бобруйском районе с поличным задержана банда автоугонщиков элитных иномарок. Следствию известно как минимум о двух случаях угона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По оперативным данным, в группировке три человека. Организатор – 44-летний преступный авторитет, ранее судимый. Сотрудники милиции проследили всю противоправную цепочку. Бобруйчанин взламывал автомобили и угонял, а его «коллеги» следили за обстановкой.