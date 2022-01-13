Банду автоугонщиков элитных иномарок задержали в Бобруйском районе. Организатор – 44-летний преступный авторитет
Новости Беларуси. В Бобруйском районе с поличным задержана банда автоугонщиков элитных иномарок. Следствию известно как минимум о двух случаях угона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По оперативным данным, в группировке три человека. Организатор – 44-летний преступный авторитет, ранее судимый. Сотрудники милиции проследили всю противоправную цепочку. Бобруйчанин взламывал автомобили и угонял, а его «коллеги» следили за обстановкой.
Все преступления произошли в декабре 2021 года в Минском районе. Похищенные авто преступники отгоняли в гараж.
Михаил Сухачев, начальник 11-го управления ГУБОПиК МВД:
Сотрудниками 11-го управления ГУБОПиК МВД по Могилевской области во взаимодействии с коллегами из уголовного розыска УВД Минской области была установлена причастность трех жителей города Бобруйска 1977, 1984 и 1989 годов рождения к фактам похищения дорогостоящих автомобилей на территории Республики Беларусь. В ходе обысков по местам жительства и в гаражах указанных лиц были обнаружены различные предметы, которые находились в салоне похищенных автомашин, также изъяты две винтовки (назначены экспертизы по определению их пригодности к использованию), симкарты операторов мобильной связи Российской Федерации, мобильные телефоны, компьютеры, планшеты, а также электронные устройства по принудительному вскрытию транспортных средств и блокировке сигнализации.
11 января при силовой поддержке ОМОН УВД Могилевского облисполкома был задержан руководитель данной группы. Сейчас проводятся следственные действия и мероприятия по установлению причастности данной группы к фактам похищения аналогичных дорогостоящих иномарок на территории Российской Федерации.