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Бандита из Поставского района посадили на 23 года

07 июля 2010 11:40
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К двадцати трем годам лишения свободы приговорён криминальный авторитет из Поставского района. Окончательный вердикт его банде сегодня вынесен в Минске.

За решетку попал главарь криминальной «бригады», а также два его сообщника. Милиционерам удалось доказать, что в 2007-ом году подсудимые убили двух ранее судимых жителей Постав. Кроме этого эпизода, правоохранители доказали причастность подсудимым к вымогательству в отношении местных предпринимателей.

Расследование похождений поставской группировки занимается Генпрокуратура совместно с Главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. Следователи не исключают появления в деле новых эпизодов, так как в милицию обратились еще не все потерпевшие.

Виталий Ярошик, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБОПиК МВД:
Эта организованная группа действовала на территории Постав с начала 2000-го. На разных этапах она состояла из 5-15 человек. Участники группы занимались вымогательством денег с предпринимателей Постав, Поставского района, предоставляли т.н. «криминальную крышу», занимались совершением других корыстных, насильственных преступлений.

# происшествия

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