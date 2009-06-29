Баллон с пропаном взорвался в «Ждановичах». Пострадала женщина

Баллон с пропаном взорвался 28 июня во второй половине дня в мебельном павильоне на территории торгового центра «Ждановичи» в Минске.

В результате взрыва пострадала посетительница. С черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки, множественными резаными ранами и баротравмой она в состоянии средней степени тяжести была доставлена в больницу.



В самом павильоне были повреждены мебель, подвесной потолок, остекление, разрушена гипсокартонная перегородка.



Предполагаемая причина взрыва - нагрев баллона в результате попадания на него прямых солнечных лучей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил пресс-секретарь МЧС Беларуси Виталий Новицкий. Баллон необходимо было просто переставить в тень, отметил Виталий Новицкий.