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Баллон с пропаном взорвался в «Ждановичах». Пострадала женщина

29 июня 2009 08:59
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Баллон с пропаном взорвался 28 июня во второй половине дня в мебельном павильоне на территории торгового центра «Ждановичи» в Минске.

В результате взрыва пострадала посетительница. С черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки, множественными резаными ранами и баротравмой она в состоянии средней степени тяжести была доставлена в больницу.

В самом павильоне были повреждены мебель, подвесной потолок, остекление, разрушена гипсокартонная перегородка.

Предполагаемая причина взрыва - нагрев баллона в результате попадания на него прямых солнечных лучей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил пресс-секретарь МЧС Беларуси Виталий Новицкий. Баллон необходимо было просто переставить в тень, отметил Виталий Новицкий.

# происшествия

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