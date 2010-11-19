Бабушка, оставив пятилетнего внука на улице Гродно всего на несколько минут, нашла его уже в больнице

В минувшую среду около шести часов вечера в Гродно в дорожном происшествии пострадал пятилетний ребенок. Мальчик перебегал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора на проспекте Космонавтов. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Не исключается и тот факт, что ребенок увидел приближающийся «Фольксваген-Пассат» и от испуга упал на асфальт.

Каким образом малолетний ребенок оказался в вечернее время один на проезжей части? Оказывается, из детского сада в центре города его забирала бабушка. Решив вернуться в группу за тетрадью, она ненадолго оставила внука на улице. В этот момент мальчик и решил самостоятельно отправиться домой на улицу Щорса. На троллейбусе он доехал до остановки «Кинотеатр «Восток». Не обнаружив внука, бабушка вызвала такси и поехала домой, в надежде найти ребенка там. Позже она узнала, что мальчик находится на обследовании в больнице, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Гродненскую правду».