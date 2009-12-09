Автопогоня со стрельбой в белорусской столице

Она началась на проспекте Рокоссовского.

По трассе мчалась иномарка со скоростью около 190 км/ч, лихачу удалось уйти от преследования милицейского экипажа. Не смогли догнать его и на территории Партизанского района. Далее нарушитель направился в сторону Национального аэропорта «Минск», создавая многочисленные аварийные ситуации. Инспекторы ДПС решили применить табельное оружие. Сделав два предупредительных выстрела в воздух, открыли прицельный огонь по заднему колесу. В итоге водитель остановился.

Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ранее водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения и был лишен водительских прав.