Автомобильная прогулка стала для 15-летнего водителя и пассажира последней

В Хойникском районе автомобиль "Рено" съехал в кювет и опрокинулся.

В автомобиле помимо водителя, управлявшего машиной без водительского удостоверения, находилось еще трое его ровесников. В результате он сам и один из пассажиров погибли, двое подростков - в больнице.



Трагедией закончилась поездка несовершеннолетнего и в Узденском районе. 17-летний водитель, так же не имея прав, сел за руль "Жигулей», не справился с управлением и съехал в кювет. В результате погиб пассажир - 23-летний мужчина.

Как отмечают сотрудники ГАИ, случаи, когда молодые люди, не имея водительского удостоверения, садятся за руль - не редкость. И порой это происходит с молчаливого согласия родителей, которые дают ключи от автомобиля своим детям.

Напомним, за управление транспортным средством без права на вождение, также как и передачу автомобиля лицу, не имеющему водительского удостоверения, предусмотрен штраф в размере от 175 тысяч до 700 тысяч рублей.

