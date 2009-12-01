Автомобилисты Смолевич остались без колес

Десятки авто продырявили буквально за пару часов.

Сегодня она добирается домой на пониженной, пешеходной передаче. Девушке обидно: шины ее машины продырявили, а вот стоящий рядом трактор не тронули. Причем, в технике пробоины не изобретали колесо. Кристина говорит: шилом по резине – ей как ножом по сердцу.

В этом частном секторе недавно появилась общая проблема. Покрышки на машинах стали худеть с явным превышением скорости – десятки авто продырявили буквально за пару часов. И Кристина весьма удивилась, когда узнала, что 14-летний специалист по отверстиям в покрышках живет буквально через дом. Зато в местной инспекции по делам несовершеннолетних мальчика уже три года встречают как родного.

Алла Зеленкевич, начальник инспекции по делам несовершеннолетних Смолевичского РОВД:

Всегда покормим, деньги дадим на мелкие расходы – только не воруй. Он из неблагополучной семьи – мама с ними не проживает.

Отец мальчика говорит, обвинение его сына – однозначно слухи и сплетни. Да, мальчик действительно вначале признался, но совсем скоро решил отказаться от своих же показаний.

У следователя прокуратуры в тот же вечер тоже едва не пробили покрышки. Правоохранители предполагают, что в атаку на четырехколесных пошли именно четверо. И все несовершеннолетние.

Кстати, после того, как из сотен колес на этой улице выдохнули жизнь, практически все машины теперь стоят за заборами. Ведь прикрытие в виде рабочих на дороге в любом случае временное.