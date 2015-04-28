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Автомобилист стал очевидцем того, как ветер сдул поезд с моста в США

28 апреля 2015 10:40
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Новости США. В американском городе Элмвуд неподалеку от Нового Орлеана (штат Луизиана) ураганный ветер в прямом смысле сдул с моста четыре вагона товарного поезда. Они рухнули на дорогу с 15-метровой высоты.

По данным метеослужб скорость ветра достигала 100 км/ч, местами – до 115 км/ч.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Очевидцем того, как ураганный ветер сбрасывает с моста на дорогу вагоны состава, стал автомобилист. Происходящее на видео зафиксировал видеорегистратор.

Поваленными деревьями в Луизиане повреждены десятки автомобилей. Движение по улицам серьезно затруднено. Без электричества остались более 70 тысяч человек.

# происшествия # Погода

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