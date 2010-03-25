Автомобилист помог пилоту посадить самолет на шоссе

В Калифорнии, неподалеку от Лос-Анджелеса, небольшой самолет в среду, 24 марта, совершил экстренное приземление на шоссе 57 в городке Помона.

Пилот одномоторного самолета Citabria Джон Финдли вылетел из города Лонг-Бич и направлялся в один из калифорнийских городов, когда в полете у его машины отказал двигатель. Финдли увидел неподалеку шоссе и решил на него приземлиться.



На подлете к выбранному месту приземления пилот увидел, что один из автомобилей на шоссе ведет себя странно, перегораживая дорогу остальным участникам движения. В результате движение на шоссе оказалось парализовано, и пилот смог посадить самолет на свободном от машин участке дороги.

В экстренных службах предположили, что неизвестный водитель заметил приближающийся самолет и, угадав намерение пилота, заблокировал движение, расчистив для самолета «посадочную полосу». Благодаря действиям водителя автомобиля, подчеркивают пожарные и полицейские, жертв на земле удалось избежать, пишет Lenta.ru.