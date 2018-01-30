Автомобиль превратился в груду металла. В Гродно Audi влетела в столб, погиб водитель

Новости Беларуси. В Гродно на проспекте Лебедева произошла смертельная авария.

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, ДТП произошло днем 30 января. Водитель Audi не справился с управлением, его занесло и отбросило. Из-за этого произошло столкновение с осветительной опорой.