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Автомобиль превратился в груду металла. В Гродно Audi влетела в столб, погиб водитель

30 января 2018 15:58
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Новости Беларуси. В Гродно на проспекте Лебедева произошла смертельная авария.

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, ДТП произошло днем 30 января. Водитель Audi не справился с управлением, его занесло и отбросило. Из-за этого произошло столкновение с осветительной опорой.

Автомобиль превратился в груду металла. В Гродно Audi влетела в столб, погиб водитель-1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Мужчина, который находился за рулем легкового автомобиля, скончался на месте ДТП.

Выясняются причины и обстоятельства трагедии.

Автомобиль превратился в груду металла. В Гродно Audi влетела в столб, погиб водитель-4

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

На прошедших выходных жуткая авария произошла под Воложином. Произошло столкновение легковушки и грузовика.

Погибла многодетная мать и два ребенка, еще два – госпитализированы (читать далее).

# происшествия # Авария в Гродненской области # Фотофакт

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