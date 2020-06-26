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Автомобиль Geely перевернулся около «Минск-Арены»

26 июня 2020 10:34
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Новости Беларуси. ДТП возле «Минск-Арены» утром 26 июня закончилось опрокидыванием автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оба водителя доставлены в больницу.

Авария произошла на перекрестке проспекта Победителей и улицы Нарочанской.

Автомобиль Geely перевернулся около «Минск-Арены» -1

Автомобиль Geely перевернулся около «Минск-Арены» -3

По предварительной информации, водитель Geely ехал по проспекту со стороны улицы Радужной и столкнулся с другой легковушкой.

Автомобиль Geely перевернулся около «Минск-Арены» -6

От удара его развернуло и отбросило в еще один автомобиль. Дальше – бордюр и почти сальто, которое, кстати, произошло по вине самого водителя – он не успел проскочить на зеленый.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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