Автомобиль Geely перевернулся около «Минск-Арены»
Новости Беларуси. ДТП возле «Минск-Арены» утром 26 июня закончилось опрокидыванием автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оба водителя доставлены в больницу.
Авария произошла на перекрестке проспекта Победителей и улицы Нарочанской.
По предварительной информации, водитель Geely ехал по проспекту со стороны улицы Радужной и столкнулся с другой легковушкой.
От удара его развернуло и отбросило в еще один автомобиль. Дальше – бордюр и почти сальто, которое, кстати, произошло по вине самого водителя – он не успел проскочить на зеленый.