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Автомат Калашникова, два магазина к нему, более 200 патронов и две гранаты найдены во дворе частного дома в Минске

10 мая 2011 12:38
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На сегодня из нелегального оборота уже изъято 5 авиабомб, 12 единиц огнестрельного оружия, более 8,5 тысяч патронов, около 100 гранат, более 360 мин и 10 кг взрывчатых веществ.

Напомним, за незаконное хранение оружия предусмотрена уголовная ответственность. Однако те, кто добровольно сдал его, от наказания освобождаются, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Павел Траулько, сотрудник Управления военной контрразведки КГБ Республики Беларусь:
Мы получили информацию о том, что во дворе одного из частных домов по улице Гало в Минске, возможно, находится схрон боеприпасов и оружия. Немедленно выбыла на место происшествия оперативная группа. В результате оперативно проверочных мероприятий был обнаружен автомат Калашникова, более 200 патронов к нему, две ручные гранаты РГ-42. Все эти боеприпасы отправлены на экспертизу в государственный экспертно-криминалистический центр.

Фото. Оружие. Операция

Фото. Оружие. Операция

Фото. Оружие. Операция

Фото. Оружие. Операция

Фото. Оружие. Операция

Фото. Оружие. Операция

Фото. Оружие. Операция

# происшествия # Фотофакт

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