Автокатастрофа в Турции: погибли 16 туристов, 25 ранены

Автобус упал в реку в районе курорта Антальи. По словам заместителя губернатора города, автобус вез российских туристов на экскурсию в Памуккале. Но пробил ограждение моста и сорвался в реку с 15-метрового обрыва.В салоне автобуса в момент аварии находилось более 40 человек. Пострадавшие направлены в различные больницы Антальи. На месте работают медики и спасатели. МИД Беларуси уточняет информацию, есть ли среди погибших и пострадавших туристов граждане Беларуси.