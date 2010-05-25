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Автокатастрофа в Турции: погибли 16 туристов, 25 ранены

25 мая 2010 08:27
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Автобус упал в реку в районе курорта Антальи. По словам заместителя губернатора города, автобус вез российских туристов на экскурсию в Памуккале. Но пробил ограждение моста и сорвался в реку с 15-метрового обрыва.В салоне автобуса в момент аварии находилось более 40 человек. Пострадавшие направлены в различные больницы Антальи. На месте работают медики и спасатели. МИД Беларуси уточняет информацию, есть ли среди погибших и пострадавших туристов граждане Беларуси.
# происшествия

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