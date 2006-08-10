Автокатастрофа под Минском

В Минском районе в результате ДТП серьезно пострадали три человека. Авария произошла накануне вечером в районе деревни Паперня недалеко от столицы. На закруглении дороги водитель не справился с управлением и машина вылетела в кювет. В результате водитель погиб на месте, а две его пассажирки - тяжело ранены. Все трое - минчане. Всего же за минувшие сутки на дорогах столичной области в авариях погибли 2 человека. Между тем милиция в усиленном режиме несет службу на участке дороги Минск - Молодечно - Нарочь, который является аварийно опасным. Основная цель акции - пресечение нарушений скорости. Для чего применяется скрытый контроль и нарушения фиксируются на фото- и видеоносители. Создание аварийной обстановки карается лишением водительских прав на срок до одного года.