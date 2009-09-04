Автобус задавил пенсионера на остановке

Рейсовый автобус МАЗ насмерть задавил пенсионера в деревне Камень Кобринского района на остановке общественного транспорта. Трагедия произошла после того, как автобус начал отъезжать от остановки. 78-летний пенсионер, выйдя из автобуса, упал прямо под колеса движущегося МАЗа. От полученных травм он скончался на месте. За рулем автобуса находился 30-летний житель Кобрина.Как показала экспертиза, оба участника происшествия - и водитель, и пассажир - были трезвыми.

- По предварительной информации, трагедия случилась из-за неосторожности водителя. Он отстранен от работы, против него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК Беларуси (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения), - рассказали корреспонденту БЕЛТА в Госавтоинспекции Брестской области.

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За содеянное водителю может грозить лишение свободы сроком до 5 лет.