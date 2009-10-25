Автобус с гражданами Беларуси перевернулся в Житомирской области

Это произошло 24 октября. Все пассажиры автобуса остались живы.

За медицинской помощью обратились 27 человек. Они с ранениями различной степени тяжести были доставлены в больницу г.Новоград-Волынский. Десять человек остались на стационарном лечении.

Часть пассажиров еще вчера вечером возвратилась в Беларусь. За ними специально был прислан автобус, информирует БЕЛТА.

Поездка белорусских туристов в Украину была организована компанией «Славтур» из Могилева. По предварительной версии, авария произошла из-за технических поломок автобуса. Но будет еще проведена техническая экспертиза, и точная причина аварии будет выяснена позже. «Главное, что все участники ДТП остались живы», - подчеркнул советник посольства Беларуси в Украине Владимир Автух. Он также отметил, что авария произошла без других участников.

В посольстве Беларуси в Украине также сообщили, что сегодня место аварии осмотрели консул и советник по вопросам безопасности. Причина ДТП в настоящее время устанавливается специалистами ГАИ.