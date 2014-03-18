Автобус с болельщиками ХК «Торпедо» перевернулся на трассе Москва – Уфа. Один человек погиб

Новости России. Серьезная авария произошла на трассе Москва-Уфа.

Автобус с болельщиками хоккейного клуба «Торпедо» ехал в Уфу из Нижнего Новгорода на матч одной восьмой финала Кубка Гагарина.

Решающий матч в противостоянии хоккейных клубов «Салават Юлаев» и «Торпедо».

По предварительной информации, на правом повороте водитель не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

В автобусе находились 2 водителя и 39 пассажиров. Сообщается, что в результате ДТП погиб один человек, несколько с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Не исключено, что число жертв вырастет.

Напомним, 7 сентября 2011 года в Ярославской области потерпел крушение самолет «Як-42», на борту которого хоккейная команда «Локомотива».

Трагедия унесла жизни 43 человек.

В составе «Локомотива» выступали хоккеисты сборных Беларуси, России, Чехии, Словакии, Швеции, Латвии. Смотрите видео.