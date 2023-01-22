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Автобус с белорусскими туристами перевернулся в Польше – есть пострадавшие

22 января 2023 07:53
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Новости Беларуси. Автобус с белорусскими туристами, следовавший в Италию, перевернулся на трассе в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в ночь на 21 января. По предварительной информации, водитель не справился с управлением на заснеженной дороге, из-за чего транспортное средство оказалось в кювете.  

Автобус с белорусскими туристами перевернулся в Польше – есть пострадавшие-1

На место происшествия сразу же были отправлены спасатели. В автобусе находилось 37 человек. Семеро из них получили различные травмы. Троих граждан доставили в больницы Люблина. Наши дипломаты следят за ситуацией. Министерство внутренних дел находится на связи с польскими компетентными органами. Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, жизням белорусов ничего не угрожает. Пассажиров, которые не пострадали в аварии, разместили в отеле.  

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# Авария # происшествия # Фотофакт

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