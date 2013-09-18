Австриец, застреливший двух полицейских и санитара, найден мёртвым. Его заложник тоже убит

Новости Австрии. В Австрии практически всю ночь продолжался штурм дома опасного преступника. Подробности пока не уточняются. Известно только, что злоумышленника нашли мёртвым.

За сутки до этого в пригороде Вены он совершил тройное убийство. Мужчина оказался браконьером, за которым полиция следила уже не один день.

В тот момент, когда стражи порядка попытались его задержать, преступник оказал вооруженное сопротивление. В перестрелке погибли двое полицейских и санитар, который пытался оказать помощь раненому полицейскому.

Затем мужчина угнал патрульный автомобиль и захватил полицейского в заложники, после чего застрелил его. На машине он доехал до своего дома, где и забаррикадировался, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.