Австралиец поджёг собственный магазин, чтобы получить страховку. Пострадали 9 человек

Новости Австралии. В Австралии 9 человек пострадали в результате умышленного поджога. На кадрах камеры наружного наблюдения видно, как мужчина обливает дверь бензином и поджигает её. Вспыхивает пламя. После чего раздаётся мощный взрыв. Ударной волной разрушается стена здания, а внутри начинается пожар. Самого поджигателя завалило обломками. Он получил несколько переломов.

В ходе расследования выяснилось, что поджигателем является владелец магазина. Мужчина, скорее всего, пошел на этот шаг ради получения страховки. По предварительным данным, взрыв произошёл из-за скопления паров бензина в подвале здания: напротив супермаркета находится заправка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.