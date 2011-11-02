Авиарейсы Минск-Варшава и обратно отменены в Беларуси и Польше

Самолет из белорусской столицы в польскую должен был отправиться сегодня днем в 16.20. Пассажирам «Белавиа» предложила полный возврат стоимости билетов, либо перенос полета на другой день. Данным рейсом в Минске планировали воспользоваться транзитные пассажиры из Москвы, Санкт-Петербурга и Тегерана. Заботы по их проживанию, питанию и транспортировке взяла на себя «Белавиа», сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
Расследование ЧП продолжается. Сегодня в Польшу прибудут специалисты «Боинга».