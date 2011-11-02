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Авиарейсы Минск-Варшава и обратно отменены в Беларуси и Польше

02 ноября 2011 13:54
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В Варшаве временно закрыт аэропорт. Причиной стала аварийная посадка без шасси лайнера, который летел из Нью-Йорка в польскую столицу. Взлетно-посадочная полоса сильно повреждена, аэропорт имени Фредерика Шопена не будет работать до завтрашнего утра. Все рейсы перенаправляются в другие воздушные гавани, несколько — отменены.

Самолет из белорусской столицы в польскую должен был отправиться сегодня днем  в 16.20.  Пассажирам «Белавиа» предложила полный возврат стоимости билетов, либо перенос полета на другой день. Данным рейсом в Минске планировали воспользоваться транзитные пассажиры из Москвы, Санкт-Петербурга и Тегерана. Заботы по их проживанию, питанию и транспортировке взяла на себя «Белавиа», сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Расследование ЧП продолжается. Сегодня в Польшу прибудут специалисты «Боинга».

# происшествия # Белоруссия

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