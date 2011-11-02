Авиарейсы Минск-Варшава и обратно отменены в Беларуси и Польше

В Варшаве временно закрыт аэропорт. Причиной стала аварийная посадка без шасси лайнера, который летел из Нью-Йорка в польскую столицу. Взлетно-посадочная полоса сильно повреждена, аэропорт имени Фредерика Шопена не будет работать до завтрашнего утра. Все рейсы перенаправляются в другие воздушные гавани, несколько — отменены.

Самолет из белорусской столицы в польскую должен был отправиться сегодня днем в 16.20. Пассажирам «Белавиа» предложила полный возврат стоимости билетов, либо перенос полета на другой день. Данным рейсом в Минске планировали воспользоваться транзитные пассажиры из Москвы, Санкт-Петербурга и Тегерана. Заботы по их проживанию, питанию и транспортировке взяла на себя «Белавиа», сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Расследование ЧП продолжается. Сегодня в Польшу прибудут специалисты «Боинга».