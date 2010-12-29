Авиакатастрофа в Тульской области: разбился самолет Минобороны России. Погибли 12 человек

В России расследуют причины крушения самолета Ан-22 в Тульской области. В аварии погибли 12 человек. Минобороны страны, которому принадлежал самолет, пока официально не сообщает никаких данных ни о численности экипажа, ни о судьбе находившихся на борту людей.

Ан-22 пропал с радаров накануне около половины десятого вечера. Обломки обнаружили ночью в 100 км от Тулы. На месте падения самолета образовалась воронка диаметров 20 и глубиной четыре метра. На месте ЧП работает специальная комиссия, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».