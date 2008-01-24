Прямой эфир

Авиакатастрофа в Польше

24 января 2008 09:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Потерпел крушение военно-транспортный самолет. Погибли все 20 человек, находившихся на борту. При заходе на посадку, не долетев 800 метров до полосы, самолет упал в лес и загорелся. Его пассажирами были высокопоставленные офицеры Военно-воздушного флота Польши, которые возвращались с конференции по безопасности полетов.
На место трагедии прибыл премьер страны Дональд Туск. Президент Польши Лех Качиньский, который в это время находился в Хорватии, прервал свой визит и возвращается в Варшаву. Он намерен объявить в стране траур.
# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
23 января 2008 12:19

Взрыв метана на угольной шахте в Донецкой области

21 января 2008 19:05

Крупная свиноферма сгорела в Мостовском районе

21 января 2008 16:48

Ложная тревога на борту авиалайнера