Авиакатастрофа в Польше

Потерпел крушение военно-транспортный самолет. Погибли все 20 человек, находившихся на борту. При заходе на посадку, не долетев 800 метров до полосы, самолет упал в лес и загорелся. Его пассажирами были высокопоставленные офицеры Военно-воздушного флота Польши, которые возвращались с конференции по безопасности полетов.

На место трагедии прибыл премьер страны Дональд Туск. Президент Польши Лех Качиньский, который в это время находился в Хорватии, прервал свой визит и возвращается в Варшаву. Он намерен объявить в стране траур.