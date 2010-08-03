Авиакатастрофа в Красноярском крае: по последним данным, выжили 4 человека

В авиакатастрофе в Красноярском крае под городом Игарка, по уточненным данным, есть выжившие — четыре человека: командир воздушного судна, второй пилот, борт-механик и один из пассажиров.

Сейчас они в больнице. Другие 11 человек — погибли, в том числе ребенок.

На месте авиакатастрофы обнаружены «черные ящики», сейчас с ними работают следователи.

Напомним, Ан-24 потерпел крушение этой ночью при заходе на посадку. Ранее сообщалось об одном выжившем. Самолет несколько изменил курс и упал в 700 метрах от взлетно-посадочной полосы.

По данным экспертов, крушение могло произойти из-за сильного тумана. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного судна».

Завтра в Красноярском крае — день траура по погибшим.