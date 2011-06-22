Авиакатастрофа в Карелии. Среди погибших – белорус

Среди погибших в катастрофе Ту-134 под Петрозаводском - и гражданин Беларуси. Им оказался член экипажа авиалайнера. Об этом сообщили в МИД нашей страны.

Родственникам погибшего белорусские дипломаты помогут добраться до Петрозаводска и окажут им необходимое содействие.

Сегодня в Карелии приспущены все государственные флаги. В республике объявлен трёхдневный траур по погибшим в авиакатастрофе.

Число жертв страшной трагедии неумолимо растёт. В скорбном списке уже 45 имён. Этой ночью скончался девятилетний ребёнок - один из пассажиров лайнера. В больницах находятся ещё семь человек. Состояние шестерых из них врачи оценивают как тяжелое.

Сегодня в Петрозаводск спецрейсом будут доставлены родственники погибших.