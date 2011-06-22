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Авиакатастрофа в Карелии. Среди погибших – белорус

22 июня 2011 16:11
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Среди погибших в катастрофе Ту-134 под Петрозаводском - и гражданин Беларуси. Им оказался член экипажа авиалайнера. Об этом сообщили в МИД нашей страны.

Родственникам погибшего белорусские дипломаты помогут добраться до Петрозаводска и окажут им необходимое содействие. 
Сегодня в Карелии приспущены все государственные флаги. В республике объявлен трёхдневный траур по погибшим в авиакатастрофе.

Число жертв страшной трагедии неумолимо растёт. В скорбном списке уже 45 имён. Этой ночью скончался девятилетний ребёнок - один из пассажиров лайнера. В больницах находятся ещё семь человек. Состояние шестерых из них врачи оценивают как тяжелое.

Сегодня в Петрозаводск спецрейсом будут доставлены родственники погибших.

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