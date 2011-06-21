Авиакатастрофа в Карелии схожа с катастрофой польского Ту-154 под Смоленском, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский

В России выясняют обстоятельства авиакатастрофы, унесшей жизни 44 человек. Ту-134, выполнявший рейс Москва – Петрозаводск, в сложных метеоусловиях по до конца не выясненным причинам попытался совершить посадку на шоссе недалеко от аэродрома, но не смог. От удара о землю борт развалился, а через несколько минут начался пожар.

В списках погибших кроме россиян подданные Швеции, Нидерландов, трое граждан Украины и один Армении. Белорусов на трагическом рейсе, по счастью, не было. В аварии выжили восемь человек.

Очевидец:

Успел то ли женщину, то ли девочку на руках вынести. А потом мужчину. Потом из центра дороги вынесли двоих человек.

Один к нам руки тянул, но я не успел его вытащить – начало все взрываться, невозможно было подойти.

Пятеро пострадавших уже доставлены для лечения в Москву. Двое пассажиров, из-за крайне тяжелого состояния, пока остаются в Петрозаводске. Еще одна пациентка также остается под наблюдением местных врачей, но ей, скорее всего, дополнительное лечение не понадобится, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В результате работ на месте катастрофы найдены тела всех погибших. 22 июня эксперты планируют начать их опознание. А движение по трассе, на которую упал самолет, обещают восстановить уже ночью.

У следствия пока есть несколько версий катастрофы, но основной уже названа – ошибка пилота, в условиях плохой видимости зашедшего на посадку не на взлетно-посадочную полосу, а на автотрассу. Эту версию поддержал и вице-премьер России Сергей Иванов.

Он также отметил, что это напоминает катастрофу польского Ту-154 под Смоленском, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский. Как замечают наблюдатели, установить причину гибели людей в кратчайшие сроки помогут уже найденные черные ящики.

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Авиакатастрофа в Карелии: самолет упал на автотрассу в километре от аэропорта, погибли 44 человека

Лех Качиньский, катастрофа ТУ-154 в Смоленске, выборы в Польше