Авиакатастрофа в Карелии: самолет упал на автотрассу в километре от аэропорта, погибли 44 человека

Восемь человек доставлены в больницы и находятся в тяжелом состоянии. Всего на борту Ту-134 было 52 человека, в том числе 4 иностранца. Белорусов среди них нет.

Лайнер, следовавший из Москвы в Петрозаводск, около полуночи по неустановленным пока причинам, не долетев до посадочной полосы, начал снижаться на автотрассу – в километре от аэропорта Петрозаводска. От удара о землю самолет развалился и загорелся.

На месте ЧП продолжают работать спасатели. Специалисты уже приступили к расшифровке бортовых самописцев, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Рассматриваются несколько версий трагедии: ошибка экипажа или наземных служб, а также сложные погодные условия (в регионе был сильный туман).

Соболезнования Президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву в связи с гибелью людей при аварии пассажирского самолета около Петрозаводска выразил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко отметил, что белорусы с чувством глубокой скорби и боли восприняли сообщение о трагедии, повлекшей гибель многих людей, и попросил передать слова сопереживания и поддержки всем родным и близким погибших.