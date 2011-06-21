Авиакатастрофа в Карелии. 22 июня в республике будет объявлен трехдневный траур

В России расследуют причины авиакатастрофы в Карелии. Ее жертвами стали 44 человека. Восемь доставлены в больницы и находятся в тяжелом состоянии. Всего на борту Ту-134 было 52 человека, в том числе 4 иностранца. Белорусов среди них нет.

Напомним, лайнер, следовавший из Москвы в Петрозаводск, около полуночи по неустановленным пока причинам, не долетев до посадочной полосы, начал снижаться на автотрассу - в километре от аэропорта Петрозаводска. От удара о землю самолет развалился и загорелся.

На месте ЧП продолжают работать спасатели. Специалисты уже приступили к расшифровке бортовых самописцев. Рассматриваются несколько версий трагедии: ошибка пилота или наземных служб, а также сложные погодные условия: .в регионе был сильный туман.

В связи с трагедией 22 июня в Карелии будет объявлен трехдневный траур, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Авиакатастрофа в Карелии: самолет упал на автотрассу в километре от аэропорта, погибли 44 человека