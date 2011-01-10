Авиакатастрофа в Иране: количество жертв возросло до 77 человек

Всего на борту находились 12 членов экипажа и 93 пассажира, при авиакрушении 33 остались живы.

Все они были срочно госпитализированы. Однако спасти жизни пятерым не удалось.

Авиакрушение произошло накануне ночью, когда «Боинг», вылетевший из Тегерана, заходил на посадку в аэропорту города Урмия. Известно, что из-за сильного тумана и снегопада экипажу не удалось посадить самолет с первого раза. А при повторном заходе «Боинг» упал в 15 километрах от аэропорта.

На месте ЧП работают поисково-спасательные бригады. Уже обнаружен и отправлен на расшифровку один из двух бортовых самописцев самолета. Среди основных причин авиакатастрофы две версии: плохие погодные условия и неисправность «Боинга», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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