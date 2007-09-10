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Авиакатастрофа в Дании

10 сентября 2007 08:14
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Во время экстренной посадки потерпел крушение лайнер Скандинавских авиалиний. Это произошло в аэропорту города Альборг. Ранены 11 человек. Всего на борту находились более 70 пассажиров и членов экипажа. Технические проблемы начались незадолго до приземления. Самолет некоторое время кружил над аэропортом, сжигая топливо. Уже на взлетно-посадочной полосе он завалился на правое крыло и после удара о землю загорелся. Потушить пожар удалось за несколько минут. Причины крушения выясняет специальная комиссия.
# происшествия

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