Авиакатастрофа в Дании

Во время экстренной посадки потерпел крушение лайнер Скандинавских авиалиний. Это произошло в аэропорту города Альборг. Ранены 11 человек. Всего на борту находились более 70 пассажиров и членов экипажа. Технические проблемы начались незадолго до приземления. Самолет некоторое время кружил над аэропортом, сжигая топливо. Уже на взлетно-посадочной полосе он завалился на правое крыло и после удара о землю загорелся. Потушить пожар удалось за несколько минут. Причины крушения выясняет специальная комиссия.