Авиакатастрофа Ту-154: ночь траура – самая страшная для Польши со времен войны

Беспрецедентная авиакатастрофа под Смоленском. Разбились 97 человек, среди которых большинство - первые лица польского государства. Погиб и Президент Лех Качиньский. В России на месте трагедии работает международная группа экспертов, а Польша погрузилась в недельный траур.

Сразу после одиннадцати информационные ленты заговорили о катастрофе польского самолета в России. Спустя секунды стало известно, что среди 97 пассажиров правительственного борта находился сам президент Лех Качиньский и его супруга Мария. Выживших нет.

Очевидцы:

- Я говорю «Что? Ураган?» Она говорит, какой ураган, вон! Так это ж самолет, а мы думали, что это ураган пронесся.

- Самолёт летел на высоте не более четырёх метров, потом стал набирать высоту — до десяти метров, но там у него на пути стояло толстое дерево. Видимо, свою роковую службу оно и сыграло.

Официальная польская делегация направлялась из Варшавы в «Северный» аэропорт Смоленска, а далее в Катынский лес. Это в 18 км к западу от областного центра. Здесь находится комплекс ритуальных и архитектурно-художественных сооружений «Катынь». В 1940 году на этом месте были расстреляны и захоронены тысячи поляков. А рядом покоится прах репрессированных советских граждан. На мероприятия, посвященные 70-летию трагических событий, собирались более тысячи человек. Половина из них прибыли поездом еще в пятницу.

О том, что полет над территорией Беларуси проходил в штатном режиме, по установленному графику и без отклонений, заявляют авиационные власти. Диспетчеры предупредили экипаж Ту-154 о сильном тумане в Смоленске, а затем передали связь российским коллегам. При необходимости Национальный аэропорт «Минск» в любой момент был готов принять самолет польского Президента.

Леонид Чуро, генеральный директор предприятия «Белаэронавигация»:

В 9.22 на высоте 3900 метров воздушное судно было передано под управление Московского районного центра. Полёт проходил в стандартном режиме.

В печальной истории гражданской авиации известны как минимум пять катастроф, в которых гибли первые лица. Среди них Президенты – Эквадора, Мозамбика, Руанды, Бурунди и Македонии. Самолет Леха Качиньского в чрезвычайных сводках фигурировал неоднократно. Он боялся морозов и плохо переносил зоны турбулентности. Лететь в Брюссель и возвращаться из Монголии приходилось на чартерах. Посадить самолет в Южной Корее из-за сильного ветра удалось не сразу. А на пути в Киев лайнер вовсе покрылся льдом. Поэтому в субботу Президенту предложили другой борт под управлением летчиков элитного подразделения – 36-го полка ВВС Польши.

Ту-154 в авиации считают одним из самых надежных. Уже более сорока лет его используют в качестве основного на маршрутах средней протяжённости. В конструкторском бюро Туполева выпущено 935 лайнеров такой марки. А потеряно 68. Больше всего их во флоте российских авиакомпаний — 110 единиц. Еще около ста летают за рубежом. Однако, в последнее время от таких самолетов постепенно отказываются. Старый советский авиапарк меняют на современный в пользу зарубежных аналогов.

Лех Качиньский был третьим Президентом Польши. Политическую карьеру начал в конце 70-х. В начале 90-х стал членом польского сейма и сената. В 2000 году вместе с братом Ярославом создал политическую партию «Право и справедливость». В ноябре 2002 года Качиньский победил на выборах мэра Варшавы. Этот пост он занимал до осени 2005-го, когда выиграл президентскую гонку. В прошлом году Качиньский отметил 60-летний юбилей.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. Специалисты рассматривают три версии: неблагоприятная погода, человеческий фактор и неполадки в самолете. Известно, что в окрестностях Смоленска сгущался туман, а видимость составляла 400 метров. Экипаж несколько раз заходил на посадку. Во время очередного снижения лайнер задел дерево, потерял высоту и упал в лес, не долетев до взлетно-посадочной полосы несколько сотен метров. Что касается военного аэродрома в Смоленской области, некоторые утверждают, что он в принципе не предназначен для гражданских судов, другие - аэродром принадлежит первому классу обслуживания.

Люди на улицах Варшавы:

- Я пришла сюда и, как многие другие, в шоке. Это великая трагедия, потому что элита Беларуси направлялась туда, чтобы почтить память погибших 70 лет назад, а получилась ещё одна трагедия. Сейчас вся Польша скорбит. Это так тяжело.

- Моё сердце разрывается от таких вестей.

Еще вчера на бело-красном национальном флаге Польши появилась черная лента, а позже на автомобилях и на одежде простых жителей. Постепенно в траурный цвет погрузилась вся страна. В Кабинете министров прошло экстренное заседание. Главные вопросы после минуты молчания — кто будет исполнять обязанности Президента и когда будут выборы главы страны? Голосование было запланировано на начало осени этого года, но в виду последних событий нового Президента выберут гораздо раньше — таковы прогнозы специалистов. Согласно польской Конституции механизм перехода власти предусматривает назначение обязанностей Президента на маршала Сейма — это нижняя палата Парламента. На этом посту находится Бронислав Комаровски, к слову, главный конкурент Качиньского в предвыборной гонке за пост Президента Польши. Опять же согласно Конституции, в течение двух недель исполняющий обязанности польского лидера обязан объявить о дате президентских выборов.

Арек Вежук, репортер телекомпании «TVN-24» (Варшава, Польша):

Выборы были запланированы на осень, сейчас это случится быстрее — в течение полтора-двух месяцев, таков для нас процесс демократии. Кто будет главной персоной в государстве — покажет эти самые выборы. Согласно Конституции, смена власти наступит автоматически. Но мне кажется, партия «Право и справедливость» выставит другого достойного кандидата. Потому что не может быть так, что катастрофа станет причиной того, что кто-то придёт к власти раньше, чем пройдут демократичные выборы.

В Минске, в польском посольстве открыта книга соболезнований. Люди несут цветы и не скрывают эмоций. Глубокие соболезнования маршалу Сейма Польши Брониславу Коморовскому, а также родным и близким погибших выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко: «Огромное горе обрушилось на близкое нам государство, с которым Беларусь связывают давние родственные, исторические и культурные отношения. Чувство глубокой скорби по трагически погибшим в авиакатастрофе Президенте и гражданам Республики Польша охватило наши сердца. Свои соболезнования также выразили премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский и руководитель внешнеполитического ведомства Сергей Мартынов. Александр Лукашенко поручил региональным органам оказать максимальное содействие польской стороне в транзитном перемещении.

Андрей Савиных, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

В распоряжение официальных польских делегаций предоставляется транспортная инфраструктура Беларуси, а также сопровождение машинами ГАИ и «скорой помощи». Родственникам и близким погибших в авиакатастрофе под Смоленском, которые намерены посетить место трагедии в ближайшие дни, будет оказано необходимое всемерное содействие, включая ускоренную процедуру выдачи бесплатных виз. Мы глубоко сопереживаем произошедшей трагедии и готовы оказать нашим польским друзьям любую возможную помощь.

Первую помощь начали оказывать в аэропорту Витебска. Это ближайшая к Смоленску воздушная гавань, где возможна безопасная посадка гражданских судов. На место трагедии прибыл брат-близнец погибшего президента — Ярослав Качиньский. Вместе с ним прилетел премьер-министр Польши Дональд Туск, прервавший пасхальный отпуск, и родственники других погибших. Белорусская сторона обеспечила польской делегации безвизовый въезд. До российской границы кортеж сопровождали автомобили ГАИ Беларуси.

Александр Косинец, председатель Витебского облисполкома:

В течение 20 минут в Витебске была организована работа буквально всех служб: аэропорта, МЧС, скорой медицинской помощи, транспорта для доставки польской делегации первого и второго борта. На первом борту было 17 человек, на втором — 32.

Витольд Юраш, заместитель Посла Республики Польша в Республике Беларусь:

Мы хотим выразить благодарность белорусской стороне за помощь, которую вы нам оказали, за всякое содействие и за то, что все было сделано очень оперативно, очень быстро. Мы за это искренне благодарны и тем, с которыми мы сотрудничали здесь на месте, и руководству страны. Наш премьер-министр выразил тоже благодарность вашему губернатору и просил передать слова благодарности Президенту Александру Григорьевичу Лукашенко.

Расследованием обстоятельств катастрофы занимаются наиболее опытные специалисты. Госкомиссию возглавляет глава российского правительства Владимир Путин. Найденные бортовые самописцы, по предварительным данным свидетельствуют о том, что самолет был технически исправен. Остальные детали предстоит выяснить в межгосударственном авиационном комитете. Сегодня на месте крушения обнаружили тела всех погибших. Для исследования их доставляют в Москву специальными вертолетами. Весь день на военный аэродром люди несут живые цветы. Останки третьего Президента Польши Леха Качиньского спецрейсом уже доставлены в Варшаву, а тело его супруги будет доставлено позднее.

-Скорбь, горе, общее наше, общечеловеческое. Столько душ погибло. Это очень тяжело и хочется помянуть их память.

- Я просто представила, насколько сейчас тяжело нашим польским братьям. Очень жаль, что такая трагедия произошла на нашей смоленской земле.

В связи с катастрофой в Польше объявлен семидневный общенациональный траур. Всю ночь люди не расходились с центральной площади Варшавы. Одна из главных улиц — Краковское предместье — превратилась в людской поток, а мониторы транслируют фотографии тех, кто так и не вернется с небес. Это будет самая тяжелая ночь за последнее десятилетие в истории Польши. Пресса назовет ее самой страшной после войны. Вся Польша погрузилась в черные ленты. Так заканчивается первый день траурной семидневки, объявленной исполняющим обязанности лидера страны. Черные дни поляки освещают молитвами и лампадками с поминальными свечами.