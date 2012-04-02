Авиакатастрофа под Тюменью. Поисково-спасательная операция завершена, найдены все находившиеся на борту

Новости России.

2 апреля. Выпуск новостей в 13.30

Под Тюменью завершилась поисково-спасательная операция на месте авиакатастрофы пассажирского самолета. Найдены все находившиеся на борту. По последним данным, погиб 31 человек, 12 ранены. Состояние некоторых крайне тяжелое.

Сейчас на месте крушения ведутся оперативно-следственные мероприятия по выяснению причин падения самолета. Среди основных версий – ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета. Возбуждено уголовное дело.

Соболезнования в связи с гибелью людей в результате крушения самолета в Тюменской области президенту Российской Федерации, родным и близким погибших выразил президент Беларуси.

2 апреля. Выпуск новостей в 10.30

В авиакатастрофе под Тюменью потерпел крушение пассажирский самолет компании «ЮТэйр», выполнявший рейс в Сургут. Выжили 11 человек, часть из них в крайне тяжелом состоянии. Известно, что сразу после взлета с ним была утеряна связь, а через несколько минут самолет упал и загорелся. Всего в момент аварии на борту лайнера находились 39 пассажиров и 4 члена экипажа.

На месте трагедии работают специалисты. Ведутся разборы конструкции упавшего самолета. Создан оперативный штаб. По статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено уголовное дело. На место падения самолета выехала следственно-оперативная группа. На данный момент, рассматриваются две версии катастрофы – ошибка пилотирования и техническая неисправность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.