Авиабомбы вместо грибов

Вблизи деревни Лесковщина Минского района местный житель обнаружил склад боеприпасов. Около 70 авиационных немецких бомб находились на глубине метра. Вес каждой - 700 граммов. Они пролежали в лесу более шестидесяти лет.

Чаще всего такие находки дают о себе знать весной и осенью в период земляных работ. Только в этом году саперами уничтожено более 500 взрывоопасных предметов, артиллерийских снарядов, минометных мин и авиабомб.

"По прибытию саперы увидели оперение авиабомб, которые торчали из земли. Было установлено, что это были снаряды немецкого происхождения кассетного типа СД-1. Соблюдая меры предосторожности, с поисковым оборудованием, наши саперы обнаружили еще 71 штуку таких авиабомб. Они были вывезены на полигон 120 Гвардейской дивизии и были уничтожены путем подрыва", - сообщил Павел Траулько, начальник пресс-службы внутренних войск МВД Республики Беларусь.