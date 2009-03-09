Авария во Фрунзенском районе столицы

Пострадали двое мужчин. Около полудня на улице Притыцкого микроавтобус «Мерседес» врезался в автомобиль «Мицубиси», после чего на большой скорости въехал в столб и перевернулся. В салоне было три пассажира и водитель, и все, по словам очевидцев, — в нетрезвом состоянии. Водитель и один из пассажиров с места аварии скрылись. ГАИ расследует причины ДТП и ищет виновных.



Двое пассажиров микроавтобуса доставлены в городскую больницу Скорой медицинской помощи. Они госпитализированы, однако, оперативное вмешательство пострадавшим не понадобилось. Их жизни ничего не угрожает – у обоих сотрясение мозга лёгкой степени. Гораздо сильнее у молодых мужчин – алкогольное опьянение.



Тем временем, медики отмечают, что в Минске сократилось количество нелепых смертей. Начало года, как правило, самый хлопотный для экстренных служб период. Однако, 2009-й – обнадёживает. Количество смертей от внешних факторов сократилось на 22%. Значительно снизилось число погибших в ДТП и от передозировки алкоголя. Отмечено и снижение продаж спиртного.