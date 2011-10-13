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Авария в Турции – раненых российских туристов срочно прооперировали прямо в местном госпитале

13 октября 2011 09:32
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В  госпитале «Анадолу» экстренно были прооперированы трое российских туристов – двухлетняя девочка и две женщины. «Они получили черепно-мозговые травмы и множественные переломы, их состояние тяжелое, однако жизни ничего не угрожает», –   рассказала Интерфаксу представитель министерства здравоохранения Новосибирской области Оксана Дуничева.

В аварию попал автобус туроператора «Пегас Туристик», который следовал в аэропорт Антальи, в машине находились туристы, водитель и гид. Причины аварии выясняются. По предварительной версии, авария произошла из-за неисправного из-за длительных дождей светофора, сообщает www.сtv.by со ссылкой на РИА Новости.

В дирекции «Пегас Туристик» сообщили Интерфаксу, что расходы пострадавших полностью покроет страхования компания «Росно»: стандартной страховки в размере $15 на человека хватит на лечение и транспортировку.

Авария в Турции – раненых российских туристов срочно прооперировали прямо в местном госпитале-1

Авария в Турции – раненых российских туристов срочно прооперировали прямо в местном госпитале-3

Авария в Турции – раненых российских туристов срочно прооперировали прямо в местном госпитале-5

Авария в Турции – раненых российских туристов срочно прооперировали прямо в местном госпитале-7

Авария в Турции – раненых российских туристов срочно прооперировали прямо в местном госпитале-9

Авария в Турции – раненых российских туристов срочно прооперировали прямо в местном госпитале-11

Авария в Турции – раненых российских туристов срочно прооперировали прямо в местном госпитале-13

# происшествия # Фотофакт

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