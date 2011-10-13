Авария в Турции – раненых российских туристов срочно прооперировали прямо в местном госпитале

В госпитале «Анадолу» экстренно были прооперированы трое российских туристов – двухлетняя девочка и две женщины. «Они получили черепно-мозговые травмы и множественные переломы, их состояние тяжелое, однако жизни ничего не угрожает», – рассказала Интерфаксу представитель министерства здравоохранения Новосибирской области Оксана Дуничева.

В аварию попал автобус туроператора «Пегас Туристик», который следовал в аэропорт Антальи, в машине находились туристы, водитель и гид. Причины аварии выясняются. По предварительной версии, авария произошла из-за неисправного из-за длительных дождей светофора, сообщает www.сtv.by со ссылкой на РИА Новости.

В дирекции «Пегас Туристик» сообщили Интерфаксу, что расходы пострадавших полностью покроет страхования компания «Росно»: стандартной страховки в размере $15 на человека хватит на лечение и транспортировку.